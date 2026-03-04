الطاقة الذرية: لا ارتفاع في مستويات الإشعاع بالشرق الأوسط

شفق نيوز- فيينا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، أنها لم تسجل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الشرق الأوسط حتى الآن، رغم التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وذكرت الوكالة، أن "محطات الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة ومفاعلات الأبحاث في كل من الأردن وسوريا لا تزال تعمل بشكل طبيعي".

وأوضحت أنها "على اتصال مستمر مع سلطات السلامة النووية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط،" مؤكدة أنه "لا يوجد حالياً أي ارتفاع في مستويات الإشعاع".

وفيما يتعلق بإيران، أشارت الوكالة إلى أنها "لم ترصد أي أضرار في المنشآت التي تحتوي على مواد نووية حتى الآن، لكنها أكدت تسجيل أضرار في مبنيين قرب موقع أصفهان النووي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الأضرار.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أمس الثلاثاء، وقوع أضرار في مباني محطة تخصيب الوقود النووي الإيرانية تحت الأرض في نطنز، لكنها أكدت أنه من غير المتوقع حدوث أي آثار إشعاعية نتيجة الحادث.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.