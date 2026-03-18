الطاقة الذرية تحذر من خطر نووي بعد استهداف منشأة بوشهر الإيرانية

شفق نيوز- فيينا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، أن إيران أبلغتها بسقوط مقذوف في منشآت محطة بوشهر النووية، مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس": "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مقذوفا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر للمصنع أو إصابات للموظفين".

وأضافت أن المدير العام للوكالة رفائيل غروسي، "يكرر الدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس أثناء الصراع لمنع خطر وقوع حادث نووي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.