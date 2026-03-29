"الطاقة الذرية" الدولية: مفاعل أراك الإيراني خرج عن الخدمة

شفق نيوز- طهران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأحد، أن منشأة المياه الثقيلة في أراك "خرجت عن الخدمة".

كما أكدت الوكالة الدولية، أن منشأة خنداب النووية الإيرانية لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلنت يوم الجمعة، بتعرض مفاعل اراك، لضربتين جويتين، دون أي تسرب لمواد مشعة خارجه.

وقالت الوكالة في خبر أوردته: قصف مصنع للكعكة الصفراء في أردكان دون تسرب أي مواد مشعة خارج المجمع.

كما أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، توجيه ضربات أميركية - إسرائيلية لمنشأة معالجة يورانيوم.