الطاقة الايرانية تدخل حالة "استنفار كامل" بعد تهديد ترمب

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، يوم الأحد، عن دخول الكوادر والمتخصصون حالة "استنفار"، وذلك بعد تهديد واشنطن باستهداف محطات الطاقة في إيران.

وقال آبادي: متخصصو وزارة الطاقة في حالة استنفار كامل، ولدينا فائض في إنتاج الكهرباء ولا ينبغي للناس أن يقلقوا.

وأكد أن "الهجوم على البنية التحتية للبلاد هو هجوم على الشعب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هدد ليلة أمس السبت، باستهداف محطات الطاقة في إيران، إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.