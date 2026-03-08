الصين: حرب الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن تبدأ ولا تخدم أي طرف

شفق نيوز- بكين

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم الأحد، على أن الصراع العسكري في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأ، مؤكدًا أنه لا يصب في مصلحة أي طرف.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحفي سنوي: "أود أن أقول إن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تقع مطلقًا، فهي حرب لا تعود بالنفع على أي طرف".

وأوضح الوزير الصيني أن "تاريخ الشرق الأوسط أظهر مرارا للعالم أن القوة ليست حلًا للمشكلات، وأن المواجهات العسكرية لا تؤدي إلا إلى توليد مزيد من الكراهية وخلق أزمات جديدة".

ودعا وزير الخارجية الصيني إلى "احترام سيادة وسلامة أراضي إيران ودول الخليج الأخرى وعدم انتهاكها، قائلا:نعتقد أنه يجب احترام سيادة وسلامة أراضي إيران ودول الخليج الأخرى، ولا يجوز انتهاكها".

وأضاف الوزير: "شعوب الشرق الأوسط هم الملاك الحقيقيون لهذا الإقليم، ويجب أن تُحل القضايا الإقليمية بأنفسهم".

كما شدد على أن إشعال "الثورات الملونة وفرض تغييرات في السلطة السياسية من الخارج ليس طريقا صحيحا لمعالجة المشكلات الحساسة".

وأكد وانغ يي أن "الدول الكبرى يجب أن تدافع عن العدالة، وتتبنى المسار الصحيح، وتساهم بشكل إيجابي في السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران حيث تقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.

في المقابل ردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".