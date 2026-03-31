الصين تؤكد مرور 3 سفن عبر مضيق هرمز بنجاح

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، أن ثلاث سفن صينية عبرت مؤخرا مضيق هرمز بنجاح.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ، إن "بكين تقدر المساعدة التي قدّمتها الأطراف المعنية لضمان مرور السفن بأمان"، مؤكدا "استمرار الصين في مراقبة الأوضاع لضمان سلامة الملاحة".

وأظهرت بيانات تتبع الملاحة، مؤخرا، أن عدد السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز يومياً، وكان يتراوح قبل الحرب بين 130 و140 سفينة، انخفض تدريجياً مع تصاعد التوترات، إلى أن هبط في بعض الفترات إلى أقل من 10 سفن يومياً، وفي أوقات معينة، اقتصر العبور على بضع سفن فقط، وهو ما وصفه عاملون في قطاع الشحن بأنه "تطور نادر في أحد أكثر ممرات الطاقة ازدحاماً في العالم".

ودخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني حيث تتواصل الغارات على إيران، التي ترد بضرب الأراضي الإسرائيلية والمواقع العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكانت طهران قد أعلنت في 11 آذار/مارس أنها لن تسمح بمرور أي شحنات نفطية تابعة للولايات المتحدة أو حلفائها عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خمس صادرات النفط العالمية.