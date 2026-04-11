الصين تنفي تسليح إيران وتصف التقارير الأميركية بـ"المغلوطة"

شفق نيوز- بكين

نفت الصين، يوم السبت، بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن نيتها تزويد إيران بأسلحة، وذلك رداً على مزاعم استخباراتية أميركية أشارت إلى استعداد بكين لإرسال منظومات دفاع جوي متطورة إلى طهران خلال الفترة الحالية.

وأكد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن "هذه المعلومات مغلوطة تماماً"، مشدداً على أن "بلاده تلتزم بكافة تعهداتها ومواثيقها الدولية، وترفض الاتهامات التي تفتقر إلى أدلة".

ودعا المتحدث، الجانب الأميركي إلى "الكف عن ربط القضايا بشكل يؤدي إلى تصعيد التوتر، والعمل بدلاً من ذلك على دعم التهدئة في ظل الهدنة الهشة القائمة".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مصادر مطلعة، صباح اليوم السبت، على تقييمات استخباراتية أميركية حديثة، أن بكين تدرس إرسال شحنات من أنظمة الدفاع الجوي إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب تلك التقييمات، فإن "الشحنات المزعومة تتضمن منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف، تعد من الأسلحة التي قد تشكل تهديداً للطيران العسكري، فيما أشارت إلى احتمال تمريرها عبر وسطاء أو دول ثالثة لتفادي العقوبات".