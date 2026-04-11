الصين تستعد لتزويد إيران بأسلحة متطورة

شفق نيوز- واشنطن

كشفت تقارير استخباراتية أميركية حديثة، يوم السبت، عن استعداد الصين لإرسال شحنات من الأسلحة المتطورة إلى طهران، يأتي ذلك في ظل وقف إطلاق نار هش تشهده منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، أن "الشحنة المرتقبة تتضمن منظومات دفاع جوي حديثة، يتوقع تسليمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار تنسيق عسكري متقدم بين الجانبين الصيني والإيراني".

وبحسب المعلومات، فإن إيران تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، لا سيما في مجال التصدي للتهديدات الجوية والصاروخية، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من بكين أو طهران حول هذه التقارير حتى الآن.

ومن المفترض أن تنطلق اليوم السبت، المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد الهدنة التي بدأت فجر الأربعاء الماضي، حيث توقف إطلاق النار في الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ويترأس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وفد واشنطن إلى المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

بينما يترأس وفد طهران محمد باقر قاليباف (رئيس مجلس الشورى الإسلامي)، بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.