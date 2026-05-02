الصين ترد على عقوبات واشنطن بشأن النفط الإيراني: لا نعترف بها

شفق نيوز- بكين

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، عدم اعترافها بالعقوبات الأميركية بشأن استيراد النفط الإيراني.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العقوبات الأميركية ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها".

وأضافت أن "العقوبات تحظر أو تقيّد بشكل غير صحيح الشركات الصينية من القيام بأنشطة اقتصادية وتجارية وأنشطة ذات صلة مع دول ثالثة، وتنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

كما نقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، عن الوزارة قولها، إن أمراً قضائياً صدر من الوزارة لوقف العقوبات الأميركية المفروضة ‌على خمس شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني.

وأضافت أن الشركات الخمس هي مصفاة هنغلي للبتروكيماويات (داليان) وأربع شركات تكرير خاصة هي (شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات، ومجموعة خبي شينهاي للكيماويات وشوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات ⁠وشاندونغ شينغشينغ للكيماويات).

وكانت شركة "هينغلي ⁠⁠⁠⁠بتروكيميكال"، وهي ⁠⁠⁠⁠من أكبر شركات التكرير المستقلة (غير حكومية) في الصين، قد نفت في وقت سابق، إجراء ⁠⁠⁠⁠أي معاملات تجارية مع إيران بعد أن فرضت الولايات ⁠⁠⁠⁠المتحدة عقوبات على إحدى الشركات التابعة لها، بسبب ما قالت واشنطن إنه شراء نفط إيراني.

ونقلت "رويترز" عن الشركة قولها، إنها "لم تشارك أبدا في أي تجارة مع إيران" وإن جميع موردي النفط لها "أكدوا أن مصادر النفط الخام المورد ⁠⁠⁠⁠لا تقع ضمن نطاق ⁠⁠⁠⁠العقوبات الأميركية".

وفرضت الولايات المتحدة يوم أمس الجمعة، عقوبات على منشأة نفطية صينية في إطار حزمة إجراءات جديدة ضد إيران.