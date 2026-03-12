الصين تدعو الى وقف "الاعتداءات" في مضيق هرمز

شفق نيوز - بكين

جددت وزارة الخارجية الصينية، يوم الخميس، موقفها الداعي إلى وقف الهجمات كافة التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد الناجم عن التوترات العسكرية المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوه جياكون بمؤتمر صحفي عقده في بكين، إن "هذا المضيق هو طريق للتبادل التجاري، والحفاظ على الهدوء به وفي المنطقة يهدف إلى خدمة الأسرة الدولية".

وأضاف "نحن ندعو الى ايقاف هذه الاعتداءات التي تطال السفن التجارية في المضيق، والى انهاء التوترات والفوضى في المنطقة التي تؤثر على اقتصاد العالم بأسره".