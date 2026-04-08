الصين تدخل على خط "التهدئة": مضيق هرمز شريان عالمي ويجب بقاؤه آمناً ومفتوحاً

شفق نيوز - بكين

حثت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز "آمناً ومفتوحاً" أمام حركة الملاحة البحرية لتأمين سلاسل إمداد الطاقة، تزامناً مع إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين تمهيداً لسلام دائم، بعد نزاع عسكري في المنطقة دام نحو 40 يوماً.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بكين، إن بلادها بذلت جهوداً "خاصة" بهدف تحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن "مضيق هرمز مسار حيوي من أجل التجارة العالمية، وعلى الأطراف كافة العمل لإبقاء هذا المسار آمناً ومفتوحاً".