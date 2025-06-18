الصين تجلي أكثر من ألف مواطن من إيران وإسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ألف مواطن صيني في طريقهم للإجلاء من إيران وإسرائيل، في ظل التصعيد المتزايد بين الجانبين.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود بكين لضمان سلامة رعاياها وسط التوترات الأمنية الإقليمية المتصاعدة بين طهران وتل أبيب.

وسارعت عدة دول أخرى إلى إجلاء مواطنيها من إسرائيل وإيران في ظل التصعيد المتزايد بين البلدين، والذي تضمن ضربات صاروخية متبادلة وارتفاعا في أعداد الضحايا المدنيين.