الصين: اتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران "هش للغاية"

عدّ وزير الخارجية الصيني وانغ ​يي، يوم الاثنين، وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران بأنه "هش ​للغاية"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد ‌إسحق ⁠دار.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله، إن "الأولوية تتمثل في منع تجدد الأعمال القتالية والحفاظ على زخم ⁠وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس".

وحث المجتمع ​الدولي، على "التصدي بشكل حازم ⁠لأي إجراءات تقوض وقف ​إطلاق النار أو تزيد ​من تصعيد المواجهة".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن بلاده خاضت مع الولايات المتحدة "محادثات مكثفة على أعلى مستوى منذ 47 عاماً" بنية إنهاء الحرب، لكنها اصطدمت، على حد تعبيره، بـ"التشدد وتبدل الشروط والحصار" بينما كان الطرفان على بعد خطوات من تفاهم في إسلام آباد.

وبعد فشل تلك الجولة، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته، معلناً تشديد الإجراءات البحرية ضد إيران.

من جانبها، أفادت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، بأن الحصار الأميركي دخل حيز التنفيذ وتوجد أكثر من 15 سفينة حربية لدعم العملية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بالقضاء فوراً على أي سفينة تقترب من "الحصار الأميركي لمضيق هرمز"، وذلك بعد دقائق من سريان الحصار على المضيق.