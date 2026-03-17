الصواريخ الإيرانية الانشطارية تصعد التهديدات في إسرائيل وسط تحركات لإخلاء الشمال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن الصواريخ الانشطارية الإيرانية باتت تمثل التحدي الأكبر أمام الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة معاريف، أن "الرؤوس الحربية الانشطارية تحدث نطاقاً واسعاً من التأثير، إذ قد يصل مدى التعرض للإصابة إلى نحو 10 كيلومترات مربعة أو أكثر، ما يزيد من خطورة هذه الصواريخ".

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن "رؤساء السلطات المحلية في شمال إسرائيل طالبوا بإخلاء فوري لنحو 45 ألف مستوطن غير محصنين، تحسباً لأي هجمات محتملة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)،أفادت أمس الأول الأحد، بأن الولايات المتحدة أنشأت جسرا جويا لنقل الذخائر إلى إسرائيل، وذلك بعد إبلاغ الأخيرة بوجود نقص حاد في صواريخ الاعتراض، التي تستخدمها لصد هجمات إيران الصاروخية.

و وافقت حكومة إسرائيل، مؤخرا، على زيادة في ميزانية الدفاع، على حساب خفض بنسبة 3% في ميزانيات باقي الوزارات الحكومية.

وأضافت هذه الخطوة نحو 30 مليار شيكل (ما يقارب 9.5 مليار دولار) إلى ميزانية الحرب.