الصحة الإيرانية تكشف حصيلة القتلى والمصابين جراء الحرب ضد إسرائيل

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة للقتلى والمصابين جراء الحرب ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور، على "إكس" إنه "خلال الأيام الـ12 الأخيرة، عمت المستشفيات مشاهد مروّعة جدا"، مؤكداً مقتل 610 أشخاص على الأقلّ وإصابة أكثر من 4700.

وأشار كرمانبور، إلى أن الحصيلة تشمل الضحايا المدنيين فقط.

وبحسب وزارة الصحة فإن من بين القتلى 13 طفلاً، بالاضافة إلى 5 أطباء أو مسعفين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

وبلغت الحصيلة السابقة التي نشرتها وزارة الصحة الإيرانية، يوم السبت الماضي، مقتل أكثر من 400 وإصابة و3056 شخصاً.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بموجب إعلان ترامب الذي يقضي بوقف شامل وكامل لإطلاق النار المستمر منذ 12 يوماً.