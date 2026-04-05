الصحة الإسرائيلية: 6833 مصاباً منذ بدء الحرب مع إيران

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات منذ بدء الحرب مع إيران إلى 6833 شخصاً.

وأشارت الوزارة إلى أن 138 مصاباً ما يزالون يتلقون العلاج، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 حالة متوسطة، و93 حالة طفيفة، فضلاً عن حالتي هلع نفسي وحالة واحدة قيد التقييم الطبي.

وأوضحت: "خلال الـ24 ساعة الماضية، استقبلت المستشفيات 108 مصابين جدد، غالبيتهم بإصابات طفيفة بلغت 105 حالات، إلى جانب حالتين متوسطتَين وحالة هلع نفسي واحدة".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، هجوماً متواصلاً على إيران، ما أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس الجاري اتسعت رقعة النزاع الإقليمي لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله على خط المواجهة.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي– الإسرائيلي"، ما أدى إلى تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.