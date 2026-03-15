الصحة اللبنانية: 850 قتيلاً خلال أسبوعين من الحرب

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار/مارس الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 850 شخصاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2105 خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 آذار.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال إلى 107، في ظل استمرار القصف الذي أدى إلى سقوط أعداد متزايدة من المدنيين.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/ مارس الجاري، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ أيام غارات واسعة النطاق على مناطق متفرقة من لبنان، كما تتوغل قواتها في جنوبه.