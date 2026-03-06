الصحة اللبنانية: 26 قتيلاً ومصاباً في الغارات الإسرائيلية على البقاع

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي البلاد.

يأتي هذا في وقت شن الطيران الإسرائيلي فيه غارات عنيفة على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت منطقة الجاموس ومنطقة بئر العبد، وهي مناطق تعد من أبرز معاقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلامية، في وقت سابق من مساء اليوم، أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات إضافية على بلدات جنوب لبنان، بينها خربة سلم والقوزح، إلى جانب غارتين على بلدة حانين.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصف مدفعي على بلدات شقرا وياطر ويارون ومارون الراس جنوبي لبنان.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، مهاجمة مكتب عصام حشان رئيس وحدة جمع التبرعات التابعة لحماس في لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، بمهاجمة أكثر من 500 هدف في لبنان منذ بداية الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.