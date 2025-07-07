الصحة اللبنانية: 10 جرحى بينهم طفلة جراء غارتين اسرائيليتين

شفق نيوز – بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الإثنين، إصابة عشرة أشخاص بينهم طفلة، جراء غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي على مناطق في جنوب البلاد، أمس الأحد.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان صحفي، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة برج رحال في قضاء صور، أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح"، مضيفاً أن "غارة أخرى استهدفت بلدة الزرارية في قضاء صيدا، أسفرت عن إصابة طفلة بجروح بالغة نُقلت على إثرها إلى العناية الفائقة".

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "قوة إسرائيلية توغلت بعد منتصف الليل من منطقة خلة وردة الحدودية، وصولاً إلى محيط بلدية عيتا الشعب، وتمركزت في المنطقة".

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.