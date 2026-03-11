الصحة العالمية: 18 هجوماً على مرافق صحية في إيران

شفق نيوز- طهران

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، توثيق 18 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في إيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانية من العاملين في القطاع الصحي.

وقالت المنظمة في تقرير على موقعها الرسمي، إن استهداف المنشآت الطبية يعرّض المرضى والعاملين الصحيين للخطر ويحرم المجتمعات من الرعاية الصحية في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.

وأضافت أنها وثّقت أيضاً 25 هجوماً على مرافق صحية في لبنان خلال الفترة نفسها، أسفرت عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 29 آخرين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى حماية المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى خلال النزاعات.