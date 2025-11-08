الصحة العالمية: خطر يهدد 16 ألف مريض ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة

شفق نيوز- غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن أكثر من 16,500 مريض في قطاع غزة ما زالوا ينتظرون إجلاءهم للعلاج في الخارج، محذّرة من أن حياتهم مهددة في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع تدفق الإمدادات الطبية.

وقالت المنظمة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إن "إمداداتنا الطبية جاهزة على الحدود، وندعو إلى إعادة فتح معبر رفح وكل المعابر بشكل عاجل"، مشيرة إلى أن "معبر رفح يشكل منفذًا حيويًا للإخلاءات الطبية ومدخلًا أساسيًا للإمدادات الصحية إلى غزة".

وأضافت المنظمة أنها تدعو إلى تدفق المساعدات دون عوائق عبر جميع معابر غزة، كما حثت الدول على استقبال المزيد من المرضى لتلقي العلاج.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في تصريحات لقناة الجزيرة إن "عددًا من المرضى المنتظرين للإجلاء الطبي إلى خارج غزة قد توفوا بالفعل"، مؤكدًا أن المنظمة "تطلب يوميًا السماح بإدخال المعدات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة".

وأضاف أن هناك "خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى الذين ينتظرون الإجلاء"، في ظل استمرار النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وغياب المسارات الإنسانية الآمنة لنقلهم للعلاج في الخارج.