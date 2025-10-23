الصحة العالمية تُجلي مرضى من غزة لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

شفق نيوز– جنيف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، تنفيذ أول عملية إجلاء طبي من قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث تم نقل 41 مريضاً في حالة حرجة و145 مرافقاً لهم إلى خارج القطاع، وفق ما صرّح به المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وقال غيبرييسوس في منشور عبر منصة "إكس"، إن المنظمة نفذت عملية الإجلاء لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن نحو 15 ألف مريض ما زالوا ينتظرون الحصول على إذن لتلقي العلاج خارج القطاع، داعياً الدول إلى إبداء التضامن وفتح جميع المسارات لتسريع عمليات الإجلاء الطبي.

يُذكر أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترمب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بنداً، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترمب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيراً من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيراً فلسطينياً من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.