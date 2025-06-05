الصحة السورية لشفق نيوز: 1500 طن نفايات يومياً وجهود لتدويرها

شفق نيوز/لايشهد الواقع البيئي في سوريا تفاقماً ملحوظاً في التحديات الناتجة عن تراكم المخلفات الصلبة ومياه الصرف الصحي، في ظل غياب بنى تحتية متطورة لمعالجتها، وسط جهود رسمية للحد من الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.

وكشف المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية يوم الخميس، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن من أبرز المعاناة التي تواجهها الوزارة هي الارتفاع الكبير في حجم النفايات اليومية، إضافة إلى ضعف منظومات المعالجة والتدوير في العديد من المحافظات.

وأضاف المكتب أن "النفايات العضوية وغير العضوية باتت تشكل عبئاً كبيراً على البيئة العامة، وتحديداً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يستدعي إجراءات عاجلة على المستويين الفني والتشريعي".

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن الوزارة، فقد بلغ حجم المخلفات الصلبة في البلاد نحو 1500 طن متري يومياً، وفق بيانات تعود لعام 1998، فيما لا تزال نسب التدوير والمعالجة دون المستويات المطلوبة.

وأكد المكتب الإعلامي أن الوزارة تعمل على دعم مشاريع تحويل النفايات العضوية إلى مصادر طاقة بديلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية البيئية المستدامة وتحسين الواقع الصحي.

وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة فرز النفايات من المصدر، بالإضافة إلى ضرورة تطوير القوانين الناظمة لإدارة النفايات في البلاد.