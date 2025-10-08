الصحة السورية تعتمد خطة استراتيجية لتعزيز صادرات الدواء

شفق نيوز - دمشق

كشفت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، عن اعتمادها سياسة طويلة الأمد لرفع جودة الدواء المصنّع محلياً، مشيرة إلى وجود تعاون مع مصنّعي الدواء لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لتصدير الدواء.

وقال معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية، عبد الرحمن محلي، لوكالة شفق نيوز، إن "جهود الوزارة تتركز اليوم على اعتماد سياسة طويلة الأمد لرفع جودة الدواء السوري وتحسين قطاع التصدير في هذه الصناعة الحيوية".

وأشار، إلى أن "القطاع الدوائي كان من أكثر القطاعات التي تعرضت لتدمير ممنهج خلال السنوات الماضية، ما انعكس سلباً على حجم الصادرات وإمكانيات التطوير".

وأوضح محلي، أن "الدواء السوري لا يزال يتمتع بجودة ومصداقية عالية، وأن الوزارة تعمل على مواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، حيث تطلب الأسواق الخارجية من المصانع الدوائية إعداد دراسات التكافؤ الحيوي، وهي دراسات تثبت أن الدواء المنتج محلياً يتمتع بنفس الفعالية والامتصاص والحركة الدوائية للدواء الأجنبي الأصلي".

وأضاف ان "هناك نحو 15 ألف صنف دوائي مرخص في وزارة الصحة، منها 8000 صنف متداول حالياً"، مؤكداً أن الوزارة "ستمنح المصانع الدوائية فترة زمنية محددة لإعداد دراسات التكافؤ الحيوي اللازمة بما يفتح الباب أمام توسيع أسواق التصدير ورفع الثقة الدولية بالدواء السوري".

وأشار معاون الوزير، إلى أن "وجود دراسات التكافؤ الحيوي يساهم في إزالة أي جدل حول فعالية الدواء المحلي ويعزز فرص دخوله إلى أسواق جديدة"، مؤكداً أن "العلاقة بين وزارة الصحة ومصنعي الدواء تقوم على التكامل والتشاركية، حيث تضم كل لجنة يتم تشكيلها ممثلين عن الشركات الدوائية لضمان أن تكون القرارات مدروسة وتلبي احتياجات السوق".

وختم محلي حديثه، بالتأكيد على أن "الوزارة تعمل على توجيه الصناعة الدوائية نحو إنتاج أدوية نوعية متقدمة مثل الأدوية السرطانية والبيولوجية والهرمونية، بما يحقق تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتلبية احتياجات المرضى في الداخل والخارج".

وتحاول السلطات الصحية في سوريا، تطوير الصناعة الدوائية في البلاد بعد سنوات من التحديات، من خلال اعتماد سياسات استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة الدواء السوري ورفع قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وتؤكد وزارة الصحة السورية أن الحكومة حريصة على دعم الصناعات الوطنية الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز موقع سوريا كدولة منتجة للدواء الآمن والفعال.