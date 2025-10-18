الشيباني يتحدث عن تحول الدبلوماسية السورية: نقطة لتحسين العلاقات الدولية

شفق نيوز- دمشق

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، يوم السبت، أن التحول في الدبلوماسية السورية نقطة انطلاق نحو تحسين العلاقات مع جميع دول العالم.

وقال الشيباني، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية وتابعتها وكالة شفق نيوز: "نعمل على معالجة آثار الدبلوماسية للنظام البائد التي اعتمدت على الدبلوماسية الابتزازية، واستطعنا تحويل الدبلوماسية السورية إلى دبلوماسية منفتحة على الحوار والتعاون".

وأضاف أن "الحكومة الحالية لم تأتِ من القصور بل من رحم الثورة والمعاناة"، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية هي المعبر الأبرز عن الحالة السورية، وهي ركن أساسي في إعادة الإعمار والخط الدفاعي الأول عن المصالح الوطنية، والمعنية بإيصال الصوت السوري إلى كل مكان".

وأشار الشيباني، إلى أن "ما تفعله الدبلوماسية السورية أقل الواجب تجاه أهلنا في الداخل والخارج، وتحركاتها تأتي في وقتها الطبيعي حيث جنبنا بلدنا أي محاولة للاستقطاب"، مبيناً أن "الانطلاق اليوم من خلال الدبلوماسية يهدف إلى معالجة العقوبات الاقتصادية التي ما زلنا نعاني من بعضها وتؤثر على التنمية الاقتصادية".

وتابع: "من خلال الدبلوماسية استطعنا أن ننقل سوريا الجديدة من دولة كانت تحت الحرب إلى دولة تتطلع إلى المستقبل بأقدام ثابتة، والجهد الذي تم بذله خلال مرحلة الحرب يجب أن يُبذل أضعافه في مرحلة السلام"، مضيفاً أن "العمل الدبلوماسي واجه عقبات متمثلة بالإرث السابق للنظام البائد الذي شوّه صورة الشعب السوري، لكننا تمكنا من تجاوز تلك العقبات وأعدنا سوريا إلى العديد من المنظمات الأوروبية والدولية".

وتحدث الشيباني، قائلاً إنه "لم نضع سوريا في معسكر أو محور معين ولم نعادِ أحداً، وتكلمنا مع الجميع وقلنا إننا نريد دبلوماسية متوازنة قدر الإمكان، وأصبحنا في هذه اللحظة نخطط للدبلوماسية السورية أكثر مما نستجيب لها لوضع سوريا على الخارطة الدولية".

كما أوضح وزير الخارجية، أن "مشاركة الرئيس الشرع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حظيت باهتمام دولي كبير، وخطابه اختصر الحكاية السورية، ومشاركة سوريا كانت إيجابية وضرورية ليسمع العالم رؤية الحكومة السورية الجديدة"، مستطرداً بالقول: "استطعنا إيصال رسالة في الأمم المتحدة أن الشعب السوري يريد إعادة إعمار بلده، وأن تكون سوريا نموذجاً مشرقاً".

وختم حديثه بالقول إن "النظام البائد شوه صورة سوريا والسوريين في لبنان، واليوم نحن نحاول تصحيح هذه السياسة"، مبيناً أن "الوزارة تحاول حل ملف الموقوفين السوريين في لبنان، ولا سيما الموقوفين هناك بتهم سياسية تحت ضغط النظام البائد".