الشيباني ورئيسة المحكمة الجنائية يبحثان ملاحقة الأسد

شفق نيوز- موسكوأفادت وسائل إعلام محلية، يوم السبت، بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عقد اجتماعاً مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني.

ونقل مصدر في وزارة الخارجية السورية أن "الاجتماع تناول ملفات العدالة الانتقالية، وسبل محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفي مقدمتهم الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من رموز نظامه".

وأشارت قناة "الإخبارية" السورية، إلى أن "هذا اللقاء يعد الأول من نوعه".

وعقد الاجتماع على هامش مشاركة الشيباني على رأس وفد سوري، في اجتماع ميونيخ للأمن الذي يعقد حاليا في ألمانيا.

والتقى وزير الخارجية السوري، أمس الجمعة، نظيره الأميركي ماركو روبيو، في اجتماع أكدا فيه وحدة سوريا، وتطرقا إلى الاتفاق الأخير مع الكورد، حسب بيان الخارجية السورية.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث أبرز التطورات المحلية والإقليمية مع التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية".

وقالت الخارجية إن "الجانب الأميركي أبدى دعمه للحكومة السورية، ولاتفاق الاندماج الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية الذي أعلنه الطرفان في كانون الثاني/يناير الماضي بعد اشتباكات دامية، ويقضي بالدمج التدريجي للمؤسسات العسكرية والادارية للإدارة الذاتية الكوردية.