الشلل يضرب حركة الشحن في مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات تتبع السفن، يوم الاثنين، تباطؤاً حاداً في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث لم تعبر سوى ثلاث سفن خلال الساعات الـ12 الماضية، في مؤشر على شبه توقف الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وبحسب تحليلات لصور الأقمار الصناعية وبيانات صادرة عن منصات تتبع بحرية، بينها "كبلر" و"سينماكس"، فإن ناقلة المنتجات النفطية (نيرو)، الخاضعة لعقوبات بريطانية، غادرت الخليج وتواصل إبحارها عبر المضيق.

كما أظهرت البيانات، عبور سفينتين إضافيتين، إحداهما ناقلة كيماويات والأخرى ناقلة لغاز البترول المسال، باتجاه الخليج عبر المضيق خلال اليوم.

وجاء ذلك بعد إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، السبت الماضي، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.