الشرع يهاجم إسرائيل من لندن ويتحدث عن القواعد الروسية في بلاده

شفق نيوز- لندن

جدّد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، اتهام إسرائيل بالتعامل مع بلاده "بشكل سلبي"، مع تراجعها في اللحظات الأخيرة عن محاولات للوصول إلى "نقاط جيدة" عبر الحوار والنقاش.

وقال الشرع من العاصمة البريطانية لندن، إن "إسرائيل تعاملت مع سوريا بشكل سلبي، وإنه جرت محاولات للوصول إلى نقاط جيدة عبر الحوار والنقاش، إلا أن الأمور تغيرت في اللحظات الأخيرة".

بالمقابل أشاد الشرع خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، بدور بريطانيا التي "ساهمت في دعم سوريا ورفع العقوبات عن الشعب السوري"، مشيراً إلى إجراء لقاءات خلال زيارته الحالية إليها، وصفها بالمثمرة وأنها ستعزز العلاقات بشكل أكبر.

وحول الوجود الروسي في بلاده، أوضح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أن القواعد الروسية في سوريا "سيتم تحويلها إلى مراكز لتدريب الجيش السوري".

وأشار إلى وجود علاقات تاريخية بين روسيا وسوريا، معتبراً أن التنقل بين البيت الأبيض والكرملين يعكس نشاط الدبلوماسية السورية، مؤكداً عدم وجود علاقات رسمية مع إيران.

داخلياً، أوضح الشرع أنه "تم إجراء حوار وطني نتجت عنه توصيات وكذلك الإعلان الدستوري، إضافة إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب"، مشيراً إلى أن "جلسته الأولى ستبدأ الشهر المقبل، على أن يتم التمهيد لانتخابات حرة في سوريا، في نهاية الفترة الانتقالية".

وأضاف أن "إنشاء مجلس الشعب سيُفضي إلى انبثاق لجان ستعيد صياغة الدستور"، لافتاً إلى أن "الدستور يحدد مهمة رئيس الدولة في تطبيق القانون وليس فرض قوانين جديدة على الناس".

وأشار إلى إجراء حوارات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكداً أن "التصادم العسكري لم يكن خياراً، وأن الدولة السورية لديها شرعية مجتمعية ودولية، وأنه يتم حالياً دمج قوات "قسد" مع الدولة بشكل جيد.

وتابع أن "سياسة الدولة كانت واضحة منذ دخولها إلى دمشق، مع التريث في فتح العلاقات مع إيران حتى الآن"، موضحاً أنه "تم النصح باعتماد طريقة تفاوضية في الحرب مع إيران بعيداً عن الخيار العسكري".

كما أكد الشرع، أنه منذ الوصول إلى دمشق "تم حصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون"، مشدداً على عدم جواز "وجود فصائل وجماعات مسلحة في سوريا، وأن الشعب السوري بحاجة إلى إرساء دعائم الاستقرار وعودة اللاجئين".

كما تحدث الشرع عن تنظيم القاعدة، مشيراً إلى أنه لم يتفق مع سياساته ولم يكن مع قناعاته، لذلك لم يستمر مع التنظيم المتطرف، مشيراً إلى تبني نهج مختلف في سوريا لتجنب تكرار أخطاء التجارب السابقة، وأن سوريا لديها وحدة حال مع غزة وعانت كما عانى أهلها.

وحذّر الشرع من سيطرة سياسات عشوائية على المشهد وتأثيرها السلبي على المنطقة ودول الخليج، لافتاً إلى أن المنطقة تمر بظروف تاريخية، وأن سوريا حاولت منذ البداية النأي بنفسها عن التوترات، مع اعتماد سياسة دقيقة لتجنب الاستهداف.

وأكد وضع معايير لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدى 14 عاماً، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تعد من أولويات السياسة السورية، وتتطلب بناءً مؤسسياً ومرجعاً قانونياً واضحاً.

وختم بالقول إن سوريا كانت معزولة عن العالم في الفترة الماضية، وتم اتخاذ وسائل عديدة لإخراجها من العزلة، مؤكداً أن عودة اللاجئين مرتبطة بإعادة الإعمار، وأنهم جزء ممن وقعت عليهم جرائم النظام البائد.