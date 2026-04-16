الشرع يلتقي عبدي لمتابعة مسار دمج "قسد" وتنفيذ "الاتفاق"

شفق نيوز- دمشق

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي وإلهام أحمد، مراحل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع (قسد) العميد زياد العايش".

وأضاف أن "اللقاء جاء لإجراء مباحثات في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الماضي، والمتعلق بآليات اندماج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية"، مبينا أن "المباحثات المرتقبة ستتناول تقييم المراحل التي تم إنجازها في مسار تنفيذ الاتفاق، إلى جانب بحث الخطط المستقبلية لاستكمال البنود المتبقية، بما يضمن المضي قدماً في عملية الدمج".

وكان قد أعلن منذ يومين المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"، أحمد الهلالي، انطلاق قافلة عودة جديدة لأهالي منطقة عفرين من النازحين في محافظة الحسكة، باتجاه قراهم وبلداتهم، وذلك بإشراف مباشر من الفريق.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحركات ميدانية متواصلة، كان أبرزها اجتماع موسع عُقد قبل يومين مع مهجّرين من أبناء الحسكة في مدينة رأس العين، جرى خلاله الاستماع إلى مطالبهم، لا سيما المخاوف الأمنية المرتبطة بالعودة، خصوصاً في حيي النشوة وغويران.