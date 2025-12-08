الشرع يصف علاقة سوريا مع العراق بـ"كلمة واحدة"

شفق نيوز- دمشق

أعطى الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الاثنين، أوصافاً في علاقة بلاده مع عدد من الدول بينها العراق تنوعت بين المثالية والجيدة والمقبولة.

وقال الشرع، إن بلاده استطاعت أن تقوم بنوع من التوازن في علاقاتها الاقليمية والدولية، واصفاً علاقة بلاده مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات بالمثالية.

وأشار إلى أن العلاقات مع مصر والعراق مقبولة، معرباً عن تطلعه بأن تشهد تطوراً كبيراً، في حين لفت إلى أن العلاقات جيدة مع الولايات المتحدة وروسيا ومع الصين.

وفي وقت سابق، أكد الشرع على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء "سوريا قوية" وتحقيق مستقبل "يليق بتضحيات شعبها".

وبعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: "سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة"، وفق تصريحات نقلتها منصات الرئاسة.

وشدد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتادها عند وصوله دمشق قبل عام، على أن "صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً".

ونجح الشرع، خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها.