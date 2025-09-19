الشرع يجدد تحذيره من خطر يهدد العراق وتركيا

شفق نيوز- دمشق

وجّه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الجمعة، اتهاماً مباشراً لبعض الأجنحة داخل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحزب العمال الكوردستاني، بإفشال اتفاق آذار الماضي وإبطاء مسار العملية السياسية، مجدّدا تحذيره في الوقت نفسه من تأثر العراق وتركيا بالأحداث في الشمال الشرقي لسوريا.

وأوضح الشرع في تصريح صحفي تابعته، وكالة شفق نيوز، أن "قسد ما زالت تعتبر نفسها خارج عملية الحل رغم دعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان للمشاركة"، مجدّداً تحذيره من أن "الوضع الراهن في شمال شرقي سوريا يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي لكل من تركيا والعراق".

وكان الشرع قد أكد، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده "لا تقبل القسمة" أو أي طموح في الاستقلال، مشيراً إلى أن التقسيم سيؤثر على العراق وتركيا بشكل كبير.

وأضاف، انه "نجح في إقناع أنقرة بعدم شن عملية عسكرية ضد قسد عقب سقوط نظام الأسد، وإتاحة الفرصة أمام المفاوضات"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن "تركيا قد تتحرك عسكرياً في حال لم يتحقق الاندماج الكامل حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وفي رده على مطلب قسد بالحكم اللامركزي، أوضح الشرع، أن بلاده "تعتمد بالفعل بنسبة 90% على نظام لا مركزي بموجب القانون رقم 107"، مضيفاً ان المجتمع السوري "غير مستعد حالياً لمناقشة الأنظمة الفيدرالية"، وان هذه المطالب "تمثل في حقيقتها أشكالاً مموهة من الانفصالية".

من جهة أخرى، أعلن الشرع أن المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية باتت في مراحلها الأخيرة، لافتاً إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن "الاتفاق سيكون مشابهاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974، ولن يعني بأي شكل من الأشكال التطبيع مع إسرائيل أو انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام".

وأضاف الشرع ان سوريا "تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب، مشدداً على أن بلاده "لم يعد أمامها أي خيار سوى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التزام تل أبيب بهذا الاتفاق "مسألة مختلفة".

وخلص الرئيس السوري، إلى القول إن "أحداث السويداء الأخيرة كانت بمثابة فخ معد خصيصاً لإفشال اتفاق سابق حول آلية أمنية مع إسرائيل".