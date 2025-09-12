الشرع وعقيلته يستقبلان وفداً أمريكياً رفيعاً في قصر الشعب "لفتح صفحة جديدة"

شفق نيوز- دمشق

بحث رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، مع وفد أمريكي رفيع المستوى، يوم الجمعة، تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، استقبلا في قصر الشعب بدمشق، قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال تشارلز برادلي كوبر وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق.

وأشارت الرئاسة إلى أن اللقاء حضره "عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين السوريين وتناول آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، في مؤشر على توجه جديد لتعزيز الحوار بين دمشق وواشنطن حول ملفات حساسة".

وأوضحت أن "اللقاء عكس أجواءً إيجابية وحرصاً مشتركاً على تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات، بما يمهّد لمرحلة أكثر تفاعلاً بين الجانبين ويعكس تغيراً في مناخ العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر".

ووفقاً للبيان، أظهر "اللقاء رغبة متبادلة في بناء قنوات عمل مشتركة بين سوريا والولايات المتحدة، تتجاوز الملفات التقليدية إلى بحث آليات تعاون أوسع سياسياً وعسكرياً، وهو ما قد يشكل خطوة أولى لإعادة رسم العلاقات الأمريكية - السورية وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يحمل اللقاء مؤشرات على إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية–الأمريكية، خصوصاً في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار".

وأشار البيان، إلى أن "الأجواء الإيجابية التي شهدها اللقاء إذا ما تُرجمت إلى خطوات عملية، فقد تشهد المرحلة المقبلة زيادة في التنسيق الأمني، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وربما إطلاق حوار سياسي أوسع يمهّد لتفاهمات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بما يعزز استقرار سوريا والمنطقة ككل".

وقبل ثلاثة ايام فقط من هذا اللقاء، اجتمع الشرع مع وفد روسي رفيع المستوى في العاصمة دمشق.

وكانت مصادر سياسية ودبلوماسية سورية أفادت، يوم الثلاثاء الماضي، بمنح الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرة دخول للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، استعداداً لزيارته المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقاً للمصادر التي تحدثت لمراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، فإن الوفد المرافق للشرع سيضم كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني ومندوب سوريا الجديد لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي.

وأشارت إلى أن التحضيرات جارية لعقد لقاء بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات المنظمة الدولية، لتعزيز إعادة بناء الثقة بين البلدين بعد اللقاء الأول بين الطرفين الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في أيار/ مايو 2025 برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يزور الشرع "البيت التركي" في نيويورك برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف عكس رغبة دمشق في تعزيز علاقاتها مع أنقرة، مما قد يُساهم في استقرار المنطقة.

وتأتي مشاركة الشرع في اجتماعات الجمعية العامة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عام 1967 عندما ألقى نور الدين الأتاسي كلمة الجمهورية العربية السورية، حيث تولى تمثيل البلاد على الدوام وزراء الخارجية السوريون أو المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة.

وتفتتح أعمال الدورة العادية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".