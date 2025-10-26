الشرع إلى الرياض غداً للقاء بن سلمان وبحث ملفات إقليمية واستثمارية

شفق نيوز- دمشق

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجه غداً إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون المشترك وبحث عدد من الإقليمية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية، نقلاً عن مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الشرع سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السوري كلمة خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في العاصمة الرياض، كما سيعقد اجتماعات مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

ويرافق الشرع وفد سوري رفيع يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين، في خطوة وُصفت بأنها دخول رسمي لسوريا في مسار النهضة الاقتصادية الإقليمية.

كما سيجري الوفد لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية الدولية لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.