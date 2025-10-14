الشرع: لا أرغب في خوض حرب مع إسرائيل

شفق نيوز– دمشق

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، أن بلاده "تستحق أن تعيش بأمن وسلام"، مشيراً إلى أن ذلك "يصب في مصلحة المنطقة والعالم".

وقال الشرع، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن "سوريا لم تستفز إسرائيل منذ وصولنا إلى دمشق، ولا نريد أن نشكل تهديداً لها أو لأي دولة أخرى".

وشدد الرئيس السوري على أن "استهداف إسرائيل للقصر الرئاسي لم يكن رسالة سياسية، بل إعلان حرب"، موضحاً في الوقت ذاته أن "دمشق لا ترغب في خوض الحروب".

وأشار الشرع إلى "وجوب انسحاب إسرائيل من أي نقطة احتلتها بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024"، مؤكداً أن "سوريا ستكون منفتحة على الشراكات الدولية التي تحترم سيادتها".