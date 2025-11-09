الشرع في واشنطن لبحث مرحلة جديدة في العلاقات "السورية – الأميركية"

شفق نيوز- واشنطن

وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، فجر اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع سيجري مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن بعد سنوات من القطيعة والعقوبات.

وفي تطور موازٍ، صوت مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، لصالح قرار رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، من بينهم روسيا، في حين لم يصوّت أي عضو ضد القرار، وامتنعت الصين عن التصويت.

يذكر أن ترمب، قد التقى الشرع في 13 أيار/ مايو الماضي في العاصمة السعودية الرياض وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وقع ترمب أمرا تنفيذيا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، فيما وجّه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وفي 25 آب/أغسطس الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إزالة سوريا رسميا من قائمة العقوبات الأميركية.