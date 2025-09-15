الشرع في كلمة مقتضبة: اسرائيل تواصل عدوانها على سوريا منذ 9 شهور

شفق نيوز- الدوحة

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال كلمة :مقتضبة جدا" في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، أن "العدوان الإسرائيلي على غزة لا يزال مستمراً، والكيان يواصل اعتداءاته على سوريا منذ تسعة أشهر"، مشدداً على وقوف دمشق الكامل إلى جانب دولة قطر في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وأضاف الشرع، أن "من نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط"، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي طال شخصيات دبلوماسية و مبادرات وساطة.

ودعا الشرع، إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، قائلاً: "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وتعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت"، مؤكداً أن "الشعب السوري بأكمله يقف إلى جانب الأشقاء في دولة قطر، وفاءً لها ولعدالة موقفها".

وتشن إسرائيل غارات وقصف بشكل متكرر على مواقع داخل الأراضي السورية، فضلاً عن توغلات ولا سيما في محافظة القنيطرة المحاذية للجولان المحتل.

وآخر تلك التوغلات ما أخبرت به مصادر أهلية، وكالة شفق نيوز، بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت اليوم الاثنين في بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً وأوقفت السيارات المارة، كما أطلقت النار في الهواء لترهيب الأهالي وبقيت داخل المنطقة لساعات عدة.

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه المنطقة مفاوضات بين سوريا وإسرائيل تتعلق بالعودة إلى اتفاق 1974 لوقف إطلاق النار.

هذا وبدأت، اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت حضور أكثر من خمسين زعيماً عربياً وإسلامياً، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتأتي القمة بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف قيادات حركة حماس، في محاولة لعرقلة جهود الوساطة الدبلوماسية في المنطقة.