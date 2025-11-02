الشرع في البيت الأبيض خلال أيام لـ"شراكة قوية" مع واشنطن

شفق نيوز- المنامة

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الأحد، أن بلاده تسعى إلى بناء علاقات قائمة على التعاون والانفتاح مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال الشيباني، في كلمة له خلال منتدى حوار المنامة 2025، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "سوريا لا تريد أن تكون مركزاً للاستقطاب، وإنما على مسار واحد من الجميع، وتقيم علاقاتها على أساس التعاون والانفتاح".

وأضاف ان "القانون يجب أن يكون هو الأساس بين جميع مكونات الشعب السوري، ونحن ملتزمون بتعزيز السلم الأهلي وتحقيق العدالة، رغم التحديات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية”، مشيراً إلى أن "هناك ما يزيد على 250 ألف مفقود على يد النظام البائد".

وأعرب الوزير السوري، عن "فخره بتنوّع سوريا الثقافي والعرقي"، مؤكداً أن "دمشق تمد يدها إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة بما يعود بالنفع على الجميع".

وفي جانب آخر من كلمته، أعلن الشيباني أن "الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض في بداية شهر تشرين الثاني، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري منذ أكثر من سبعين عاماً"، مضيفاً أن "الزيارة ستتناول ملفات عدة، في مقدمتها رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا".

وختم وزير الخارجية السوري بالقول: "نريد أن تكون هناك شراكة قوية جداً بين أميركا وسوريا، لما فيه مصلحة الشعبين واستقرار المنطقة".