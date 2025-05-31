الشرع عن العلاقة مع إسرائيل: لدينا أعداء مشتركون ويمكننا لعب دور إقليمي

شفق نيوز/ كشف الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، يوم السبت، عن إمكانية تأدية دور مع إسرائيل للحفاظ على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل وجود أعداء مشتركين لسوريا وإسرائيل.

واعتبر الشرع في حوار مع "المجلة اليهودية"، أن "عصر القصف المتبادل بين سوريا وإسرائيل يجب أن ينتهي"، مضيفاً أن "لدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين، ويمكننا أن نلعب دوراً رئيسياً في الأمن الإقليمي"، وفق قوله.

وأعرب الشرع، عن رغبته في العودة إلى اتفاق فكّ الاشتباك الموقّع عام 1974، لكن "ليس فقط لوقف إطلاق النار، بل كضمان أساسي لضبط النفس المتبادل بين سوريا وإسرائيل وحماية المدنيين، خاصة المجتمعات الدرزية في مرتفعات الجولان جنوبي سوريا".

ورفض الرئيس السوري الانتقالي الحديث عن التطبيع الفوري مع "إسرائيل"، مشيراً إلى انفتاحه على محادثات مستقبلية تقوم على مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة سوريا، مضيفاً: "يجب أن يُكتسب السلام بالاحترام المتبادل، لا بالخوف"، بحسب المجلة.

وخلال حديثه، أبدى الشرع، رغبته في الحوار المباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إذ تحتاج سوريا إلى وسيط نزيه"، بحسب تعبيره، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

يُشار إلى أنّ "المجلة اليهودية"، هي مجلة أمريكية أسبوعية مستقلة وغير ربحية، تُعنى بشؤون الجالية اليهودية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، وتُعدّ من أبرز وسائل الإعلام اليهودية في الولايات المتحدة.