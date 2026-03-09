الشرع: عززنا قواتنا عند الحدود وندعم خطوات العراق لـ"إبعاد الخطر"

شفق نيوز- دمشق

عبر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الاثنين، عن دعمه لخطوات العراق في أبعاد خطر الحرب، في حين أكد تعزيز قوات بلاده الدفاعية عند الحدود لمنع الخطر.

وقال الشرع، في تصريحات صحفية: "ندعم خطوات حكومتا العراق ولبنان الحاسمة لإبعاد الخطر عن بلديهما، ونسقنا موقفنا الموحد مع دول المنطقة وعززنا قواتنا الدفاعية على الحدود احترازياً".

وأضاف الشرع: "عززنا قواتنا الدفاعية لمنع التنظيمات العابرة للحدود من استخدام أراضينا".

ولفت الرئيس السوري إلى أنه "نقف إلى جانب الرئيس اللبناني بنزع سلاح حزب الله"، متابعاً: "نؤمن بأن استقرار سوريا هو حجر الزاوية لاستقرار المشرق العربي والمنطقة

ودان الشرع، ما "نشهده من محاولات إيرانية مستمرة لزعزعة استقرار العواصم العربية"، موضحاً أن "سوريا الواقعة على مفترق جغرافي بين 3 جبهات مشتعلة تتعرض لتداعيات مباشرة وخطيرة".

وختم الرئيس السوري بالقول إن "التصعيد الراهن يمثل تهديداً وجودياً للمنطقة بأسرها".

ودخلت الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.