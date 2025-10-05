الشرع بشأن الانتخابية النيابية السورية: هناك الكثير من القوانين بحاجة للتشريع

شفق نيوز- دمشق

أكد الرئيس السوري، احمد الشرع، يوم الاحد، خلال تفقده عملية أول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وجود العديد من القوانين التي تحتاج إلى تشريع.

وقال الشرع، من داخل أحد مركز المكتبة الوطنية في دائرة دمشق الانتخابية، حيث زارها للاطلاع على سير العملية الانتخابية، إنه "خلال بضعة أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية تتناسب مع الظرف الذي تمر به".

وأضاف أن "هذه اللحظة التاريخية بين السوريين مهمة جداً في وقتنا الحاضر، وعلى جميع السوريين أن يعملوا معاً لبناء وطنهم من جديد".

وتابع أن "هناك الكثير من القوانين المعلّقة التي تحتاج إلى تصويت من البرلمان الجديد للمضي قدماً في عملية البناء والازدهار"، مؤكداً أن "إرادة السوريين اليوم هي أساس المستقبل".

وبين أن "السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات".

وفتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية، عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم في أول عملية انتخابية لاختيار أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بأن الانتخابات تجري وسط انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي لتأمين المراكز الانتخابية، مشيرة إلى وصول عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى سوريا إلى مركز المكتبة الوطنية في دمشق للاطلاع على سير العملية الانتخابية.

وبحسب الوكالة، يقوم أعضاء الهيئات الناخبة بإبراز أوراقهم الثبوتية عند وصولهم إلى المراكز المعتمدة، ويتسلمون ورقة انتخابية مختومة رسمياً قبل دخولهم إلى غرفة الاقتراع السرّي لإعدادها، ثم يضعونها في صناديق الاقتراع بشكل علني.

وتتألف الهيئة التشريعية الجديدة من 210 أعضاء، بانخفاض عن 250 عضواً في المجلس السابق، فيما ستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي.

وعقب إغلاق صناديق الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تُعلَن النتائج الأولية مباشرة عبر وسائل الإعلام، على أن تُحال العملية بعد ذلك إلى لجان الطعون للنظر في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بشأن آليات التصويت أو الفرز.

ووفق المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، ستُعلَن النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.

ويبلغ عدد المرشحين 1578 شخصاً، بينهم نساء يشكّلن نسبة 14 بالمئة من إجمالي المتنافسين.