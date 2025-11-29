الشرطة تظهر بهويتها الجديدة في شوارع دمشق (صور)

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، استعراضاً ميدانياً لعربات وزارة الداخلية بعد إطلاق "الهوية البصرية" الجديدة للوزارة.

و"الهوية البصرية" هي منظومة موحّدة من التصاميم تشمل الزي الرسمي الجديد والمركبات والعلامات التعريفية، وتهدف إلى تحديث المظهر المؤسسي وتعزيز حضور الوزارة في الخدمة العامة.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز، إن الاستعراض انطلق من وزارة الإعلام على أوتستراد المزة في دمشق، قبل أن تتقدّم العربات عبر المسار الحيوي المؤدي إلى ساحة الأمويين، وتتجه بعدها نحو دوار الكارلتون، وسط متابعة لافتة من المارة والسكان.

وتقول الداخلية السورية، إن اعتماد الهوية البصرية الجديدة يأتي ضمن خطتها لإعادة تنظيم شكل المركبات والزي والمؤشرات التعريفية، بما يعكس هوية موحدة ومحدثة للقطاع الأمني ويُسهِم في تحسين آليات التواصل الميداني مع المواطنين.