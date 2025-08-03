الشرطة الإيرانية: عبور أكثر من 800 ألف زائر إلى العراق والأعداد تتصاعد

شفق نيوز- طهران

أعلن قائد مقر الأربعين في الشرطة الإيرانية سردار شرفي، يوم الأحد، أن حركة المرور عند المعابر الحدودية تسير بسلاسة، مشيراً إلى أن حوادث السير تحت السيطرة، بالتزامن مع تزايد وتيرة عبور الزوار نحو العتبات المقدسة.

وأكد شرفي، في تصريح لوكالة "تسنيم" الايرانية، أن "المحاور الخمسة التي جرى الإعلان عنها نُفذت بشكل جيد بالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية، وتم تهيئة الأرضية المناسبة لتقديم خدمات ملائمة للزوار، خاصة في الجانب الأمني".

وأشار إلى أن "أكثر من مليونين ومئة ألف شخص سجلوا حتى الآن في نظام (سماح)، وسُجل رقم قياسي جديد ليلة أمس فقط، حيث تجاوز عدد المسجلين 200 ألف شخص".

وبيّن أن "أكثر من 800 ألف زائر عبروا الحدود حتى الآن، وتوجهوا إلى العتبات المقدسة، وقد بدأت فعلياً الموجة الثانية من الزيارات"، مرجحًا "تزايد أعداد الزوار يومًا بعد يوم".

وأضاف شرفي أن "الطرق الرابطة ضمن المحافظات الحدودية شهدت أكثر من 36 مليون حركة مرورية لمركبات خاصة وشاحنات، ومع ذلك فقد تم تسجيل حركة مرور سلسة دون حوادث تُذكر".

وتشهد زيارة الأربعين تنسيقًا أمنيًا وخدميًا عالي المستوى بين العراق وإيران، خصوصًا في منفذ زرباطية الحدودي الذي يُعد المسار الرئيسي لعبور الزائرين الإيرانيين.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت عن متابعة ميدانية للإجراءات المشتركة، بهدف تأمين حركة الزائرين وتسهيل دخولهم، إضافة إلى منع تهريب الممنوعات.