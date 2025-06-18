الشرطة الإيرانية تعتقل جاسوساً للموساد فی مدینة سقز

شفق نيوز/ كشف قائد شرطة محافظة كوردستان الإيرانية، العميد علي آزادي، يوم الأربعاء، عن اعتقال جاسوس تابع لجهاز الموساد الإسرائيلي في مدينة سقز شمال غربي إيران.

وفي تصريح خاص لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أوضح العميد آزادي، أن "الجاسوس تم اعتقاله قبل دقائق في مدينة سقز بالتعاون مع المواطنين"، مضيفاً أن "المعتقل كان قد دخل إلى المحافظة بهدف جمع المعلومات وتنفيذ أعمال تخريبية، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليه قبل تنفيذ مخططه".

وأكد قائد شرطة كوردستان أن "الجاسوس، وهو رجل يبلغ من العمر 42 عاماً ويحمل هوية معروفة، يخضع حالياً للتحقيق والاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن "العملية تمّت بفضل اليقظة الأمنية والسيطرة الاستخبارية الكاملة التي أجهضت المخطط في مهده".

وكان القائد العام لقوى الأمن الداخلي، العميد أحمد رضا رادان، قد صرّح أيضاً في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أربعة عناصر إرهابية أُصيبوا في اشتباك مع الشرطة وهم حالياً قيد الاحتجاز.

ووفقاً للتقارير، فقد تم ضبط كميات كبيرة من أجهزة التحكم عن بعد، ومواد متفجرة، وأدوات تجسس بحوزة الجاسوس.