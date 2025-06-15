الشرطة الإيرانية تحبط محاولة تفجير جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الإيرانية، مساء اليوم الأحد، عن تفكيك قنبلة كانت معدة للتفجير في أحد شوارع مدينة ري جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن قيادة الشرطة الإيرانية في مدينة ري، نجحت في تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تفكيك قنبلة كانت معدّة للتفجير، وذلك في أحد شوارع المدينة، قبل أن تتسبب في خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، تمكنت القوى الأمنية مساء أمس من تحديد هوية واعتقال ثلاثة أشخاص يُشتبه بتورطهم في عملية إطلاق مقذوفات أدت إلى انفجار في مصفاة بمدينة ري.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة أو جسم مشبوه، مؤكدة استمرار الجهود لحفظ الأمن والاستقرار.