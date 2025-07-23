الشرطة الإسرائيلية تعتقل ناشطة خططت لاغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن التحقيق في مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقودها ناشطة إسرائيلية تسكن في تل أبيب، مبينة أنها اعتقلت تلك الناشطة.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة، فقد أجري التحقيق من قبل وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية (Yachbal) بالتعاون مع جهاز الأمن العام (Shin Bet)، وتركز على امرأة في السبعينيات من عمرها، تقيم في تل أبيب وتعرف بنشاطها في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتشتبه السلطات في أن المرأة عبّرت عن نيتها اغتيال رئيس الوزراء وسعت فعليا إلى تنفيذ هذه النية باستخدام بعبوة ناسفة. وقد تواصلت المشتبه بها مع عدد من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات في محاولة للحصول على أسلحة، كما بحثت عن معلومات متعلقة بالإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء.

وبناءً على طلب من وحدة التحقيق، قررت المحكمة رفع أمر حظر النشر عن تفاصيل القضية، فيما لا يزال حظر نشر اسم المشتبه بها وعنوانها ساريا، بناء على طلب محاميتها.

وفي أول رد فعل سياسي على القضية، أصدر زعيم المعارضة، يائير لابيد، بيانا قال فيه: "أدين بشدة محاولة إيذاء رئيس الوزراء نتنياهو. يجب تقديم كل من حاول أو قد يحاول إيذاءه إلى العدالة وبأقصى درجات الحزم".