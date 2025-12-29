الشرطة الباكستانية تحبط مخططاً لتنفيذ هجوم انتحاري كبير

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم السند الباكستاني، يوم الاثنين، أن الشرطة اعتقلت "مراهقة" جرى تجنيدها عبر الإنترنت من قبل جماعة "إرهابية" لتنفيذ "هجوم انتحاري كبير".

وقال وزير داخلية إقليم السند، ضياء الحسن، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية للفتاة، وستوضع تحت حماية الدولة باعتبارها "ضحية وليست مشتبه بها".

وأوضح أنه جرى احتجاز الفتاة خلال تفتيش روتيني أجرته الشرطة على الحافلات أثناء توجهها إلى كراتشي، عاصمة إقليم السند، قادمة من إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، حيث كانت في طريقها للقاء شخص يتولى توجيهها.

وأضاف الحسن أن الفتاة جرى تجنيدها عبر الإنترنت من قبل "جيش تحرير بلوشستان"، الذي صنفته الولايات المتحدة جماعة "إرهابية" في وقت سابق من العام الحالي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال الحسن: "بدت الفتاة مرتبكة عندما وجه إليها رجال الشرطة أسئلة روتينية"، مضيفاً أنه تم اقتيادها إلى مركز للشرطة، حيث كشفت عن تواصلها مع مسلحين منذ عدة أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام".

من جانبه، أدان وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، "جيش تحرير بلوشستان" والجماعات الانفصالية الأخرى بسبب استدراج الأشخاص نحو العنف، مؤكداً أن احتجاز الفتاة حال دون وقوع خسائر كبيرة محتملة في الأرواح.