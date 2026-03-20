الشرطة الاسرائيلية تعلن اعتقال جندي احتياط متهم بتسريب معلومات أمنية لإيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة، اعتقال جندي احتياط خدم في منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، للاشتباه بضلوعه في تواصل استخباراتي مع جهات إيرانية امتد لعدة أشهر.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن التحقيقات الأولية، فإن المشتبه به، المدعو "زار كوهين"، استغل موقعه الحساس لتسريب معلومات أمنية "عالية الخطورة" إلى طهران مقابل مبالغ مالية، تزامناً مع تفاقم التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط كافة.

وذكر بيان مشترك من الشرطة وجهاز الشاباك، أن الجندي أوقف بعد عملية مشتركة شارك فيها الشاباك و وحدة الجرائم الكبرى "لاهاف 433" ووحدة التحقيقات التابعة للشرطة العسكرية، للاشتباه في أنه حافظ على تواصل مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية ونفذ مهام تحت إشرافهم.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن كوهين كان على اتصال بمشغليه الإيرانيين لعدة أشهر، وتلقى منهم تعليمات بتنفيذ "مهام أمنية مختلفة"، من بينها نقل "معلومات أمنية حساسة" اطّلع عليها بحكم موقعه الوظيفي، مع علمه بأن من يتواصل معهم هم عناصر في الاستخبارات الإيرانية، كما حصل على مقابل مالي لقاء أنشطته.

وأوضحت السلطات أن القضية أُديرت من قبل مكتب المدعي العام في القدس، الذي قدّم لائحة اتهام ضده يوم الخميس.