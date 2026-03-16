السيول تُخرج جسراً بين كوردستان وسوريا عن الخدمة

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر في معبر سيمالكا /فيشخابور الحدودي بين إقليم كوردستان وشمال شرق سوريا، يوم الاثنين، بخروج الجسر العائم في المعبر عن الخدمة نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى تحويل حركة عبور المسافرين مؤقتا إلى معبر الوليد، في حين توقفت الحركة التجارية عبر المعبر إلى حين الانتهاء من أعمال إصلاح الجسر".

وأوضح المصدر أن "المسافرين ينجزون معاملاتهم في معبر سيمالكا ثم يتم نقلهم إلى معبر الوليد للعبور إلى إقليم كوردستان، بينما يخضع القادمون من الإقليم للإجراء ذاته، حيث يتم استقبالهم في معبر فيشخابور وينقلون إلى معبر الوليد ثم إلى معبر سيمالكا لاستكمال الإجراءات".

وأشار المصدر إلى أن "هذا الإجراء سيستمر بشكل مؤقت إلى حين إصلاح الجسر العائم وإعادته إلى الخدمة بعد عطلة عيد الفطر".

ويتنقل يوميا عشرات الأشخاص بين إقليم كوردستان وشمال شرق سوريا عبر معبر سيمالكا / فيشخابور، إلى جانب عبور بضائع ومواد صناعية وأغنية ورؤوس ماشية عبر القسم التجاري.

يشار إلى أن مصادر محلية مطلعة، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بحدوث موجة فيضان قادمة من نهر الزاب باتجاه ناحية الكوير شرقي الموصل، ما أدى إلى قطع طريق ريفي يربط إحدى القرى بالطريق الرئيسي بين الموصل وكركوك.

وقالت المصادر، إن "موجة فيضان بارتفاع ملحوظ وصلت اليوم إلى محيط ناحية الكوير نتيجة ارتفاع مناسيب المياه في نهر الزاب"، مبينة أن "المياه قطعت الطريق الرابط بين إحدى القرى القريبة من الناحية والطريق العام المؤدي إلى طريق الموصل – كركوك".