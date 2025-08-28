السويداء تستقبل أول قافلة مساعدات أممية مع عودة الطريق الرئيس للخدمة

شفق نيوز- السويداء

دخلت إلى محافظة السويداء السورية، اليوم الخميس، أول قافلة مساعدات إنسانية أممية قادمة من العاصمة دمشق، وذلك بالتنسيق مع المحافظ مصطفى البكور، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن السكان بعد أسابيع من الحصار والصعوبات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن القافلة تضم 30 شاحنة سُيّرت بإشراف مشترك بين الجهات الحكومية والبعثة الأممية، على أن يجري توزيع محتوياتها وفق خطة محلية تراعي أوضاع الشرائح الأكثر حاجة.

ويأتي وصول القافلة بعد إعادة افتتاح طريق دمشق – السويداء بشكل كامل، حيث كان الطريق قد أُغلق منذ منتصف تموز الماضي بسبب اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية وعشائر بدوية، ما أدى إلى انقطاع تام للإمدادات وازدياد المعاناة الإنسانية داخل المحافظة.

وتؤكد مصادر محلية، لوكالة شفق نيوز، أن الطريق بدأ يشهد عودة تدريجية للحركة منذ أوائل آب/أغسطس، عقب ترتيبات أمنية أشرفت عليها وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع وجهاء محليين، قبل أن يُعلن عن استئناف الحركة رسمياً أمام النقل العام والتجاري.