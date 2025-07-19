السويداء.. اشتباكات مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز- دمشق

تواجه الحكومة السورية "صعوبة" في تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، مع استمرار الاشتباكات المسلحة فيها لليوم السابع على التوالي، وفق وسائل إعلامية.

وبحسب وكالة "رويترز" يسمع دوي إطلاق نار من داخل مدينة السويداء ويمكن مشاهدة سقوط قذائف في القرى المجاورة. ولم ترد بعد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة في السويداء منذ يوم الأحد الماضي، إلى 940 قتيلاً، وفق آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تتواصل الاشتباكات بعدة مواقع مع تدخل قوات الأمن لفضها.

وتتواصل الاشتباكات رغم إعلان الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقفاً لإطلاق النار والتزامه "حماية الأقليات" ومحاسبة "المنتهكين" من أي طرف، مع بدء نشر قوات الأمن في السويداء.

وجاء الإعلان عن وقف لإطلاق النار بعد ساعات من إعلان واشنطن اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف لإطلاق النار بينهما، ودعوة المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك "الدروز والبدو والسنة لإلقاء سلاحهم" لوقف التصعيد.

هذا وعقد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك، مباحثات ثلاثية تناولت جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.

كما رحب الصفدي وباراك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المستهدفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

هذا وأعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق اليوم السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، وطالبت الأطراف كافة بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

وسيجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق خلال 48 ساعة وبعدها يتم تقييم الموقف، حسب الاتفاق.